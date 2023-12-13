مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية يشهد نهائي بطولة جامعة حلوان لخماسيات كرة القدم

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اليوم الأربعاء، فعاليات نهائي بطولة خماسيات كرة القدم التي نظمتها جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وانطلقت البطولة بين فرق كليات علوم وخدمة اجتماعية وتربية رياضية الهرم والتجارة، وانتهت بفوز فريق كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وحصول كلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث.

وفي كلمته أكد الدكتور كريم همام على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية الطالب، إذ تساعد على تنمية القدرات العقلية والمهارات الاجتماعية، لذلك تولي وزارة التعليم العالي أهمية كبرى لها.

كما أشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن ممارسة الرياضة لها دور حيوي في بناء مجتمع صحي، فهي ذات فوائد صحية واجتماعية، إذ تجعل من الطلاب مجتمعا متكاملا وتنمي لديهم روح الفريق والقيادة والتعاون.

وحرص طلاب الفرق الرياضية المشاركة على أخذ الصور التذكارية مع الدكتور همام.

IMG-20231213-WA0014

IMG-20231213-WA0012

IMG-20231213-WA0013

IMG-20231213-WA0011

IMG-20231213-WA0010

IMG-20231213-WA0009

IMG-20231213-WA0004

IMG-20231213-WA0005

IMG-20231213-WA0006

IMG-20231213-WA0002