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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني

غزة
غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية من عسكرييه بينهم ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، إلى أن العسكريين الـ8 قتلوا بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع، وبينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية مقتل الجنود، حيث ذكر موقع  "كان" العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت أمس في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام في القوة، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين أرداهم بين قتيل وجريح.

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