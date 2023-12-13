"الوطني الفلسطيني" يُرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارًا يُطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشاد المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، بمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصدار تعليماته إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، الانتقال إلى الجمعية العامة، تحت بند متحدون من أجل السلام وبالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وشكر المجلس الدول العربية على مواقفها المدافعة عن الحق الفلسطيني، كما شكر الدول الإسلامية والأصدقاء الأحرار في العالم، ولكل من صوت لصالح القرار وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم.

وأضاف المجلس، في بيانه "أن القرار طالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة في إجبار إسرائيل على الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف حربها في قطاع غزة والانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية".

وقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة، وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.