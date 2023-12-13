نابولي يهزم براجا ويحجز بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق نابولي فوزًا ثمينًا على سبورتينج براجا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف نابولي الأول عن طريق سردار ساتشي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، واصل نابولي سيطرته على المباراة في الدقائق التالية، وكاد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 25، لكن تسديدة فيرجيل فان دايك مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى براجا.

وفي الدقيقة 33، جاء الهدف الثاني لنابولي عن طريق فيكتور أوسيمين، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نابولي إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد سبورتينج براجا عند 4 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى ملحق الدوري الأوروبي.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بينما حل يونيون برلين في المركز الرابع برصيد نقطتين ليغادر البطولة.

