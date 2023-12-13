الانتخابات الرئاسية 2024| النائب أحمد العوضي: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء وحب الوطن

وجه النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، تحية إعزاز وتقدير، للشعب المصري العظيم، على وطنيته ووعيه وحرصه على المشاركة وإظهاره في صورة مشرفة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الثلاثة أيام الماضية، مؤكدًا أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن.

وأشاد النائب أحمد العوضي، بوعي المصريين وحرصهم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ليسطروا من جديد ملحمة مصرية وطنية تعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم ويتمناها كل المصريين، والآن أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي، موجهًا الشكر لقائد مسيرة التنمية الرئيس السيسي، مؤكدا أنه الشعب الآن يمنحه الثقة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية حبا وعرفانا.



ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر والتقدير لـ قضاة مصر العظماء، ومستشاريه الذين أشرفوا وأداروا سير العملية الانتخابية بشكل كامل مما أضفى عليها المصداقية والنزاهة والشفافية، كما وجه الشكر والتقدير لكافة القيادات التنفيذية ورجال الشرطة الذين قاموا بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات، ما أسهم فى سير العملية الانتخابية بأمان كامل كان مثار إعجاب وتقدير جموع المصريين، وينم عن حجم الجهد الذى بذلته وزارة الداخلية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناء سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.

جدير بالذكر أن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تابع منذ اليوم الأول انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، حتى اليوم الثالث والأخير الموافق أمس الثلاثاء، سير العملية الانتخابية في اللجان ومراكز الاقتراع بمحافظة القليوبية، من خلال مسيرات وحشود طافت كافة القرى والمراكز لحث المواطنين على أهمية التصويت واختيار السيسي رئيسًا ردًا للجميل وأيضًا لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية منذ عشرات السنين.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة توافد ومشاركة كبيرة من جانب المواطنين وكبار السن والشباب والفتيات في مشهد غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية.