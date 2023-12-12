ممرضات الفيوم يسطرن ملحمة وطنية في الإدلاء بأصواتهن.. صور

ممرضات الفيوم العام يسطرون ملحمة وطنية في الإدلاء بأصواتهم

حرصت ممرضات مستشفى الفيوم العام، الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع وممارسة حقوقهم الدستورية في العرس الانتخابي على مدار ثلاثة أيام متتالية إيمانًا منهم بواجبهم الوطني نحو مصرنا الحبيبة، مؤكدين أن هيئة التمريض هم سواعد مصر الأوفياء وملائكة الرحمة ونماذج يحتذى بها في الثقافة والوعي الوطني.

وأكدت الممرضات بأنهن شاركو في الماراثون الرئاسي على مدار ثلاثة أيام متتالية، من منطلق وعيهم الوطني دون أي توجه سياسي أو حزبي مسطرين ملحمة من نور لجميع شعب مصر.

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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