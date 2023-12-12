كأس العالم للأندية.. الاتحاد يضرب أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول

ضرب فريق اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال مجريات الشوط الأول التي تجمع الفريقين، على ملعب الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

تقدم الاتحاد في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، عن طريق البرازيلي رومارينيو، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 34، أضاف الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني للاتحاد، بعدما سدد كرة صاروخية سكنت على يسار الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف كريم بنزيما الهدف الثالث للاتحاد، بعدما استغل خطأ من دفاع أوكلاند وسجل من تسديدة قوية.

جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

ويخطط اتحاد جدة، لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة في البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

