مسيرات طلابية داخل جامعة المنيا وخارجها للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

واصل طلاب جامعة المنيا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مسيرات حاشدة في تجمعات تسودها الحب والانتماء والولاء للوطن، رافعين اعلام مصر ومعليين الهتافات الوطنية، شاركهم فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، الذي كان في استقبالهم، للحث على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، والإدلاء بأصواتهم في يومها الأخير.

وأكد رئيس الجامعة على أن الاقبال المتزايد من الشباب الجامعي والشعب المصري على التصويت يعبر عن شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، ووعي الشباب الجامعي بأهمية التكاتف من أجل اختيار من يقود الدولة في مرحلة هامة في تاريخ مصر ووسط تحديات صعبة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة.

وأضاف: تحركت المسيرات من داخل الحرم من خلال وسائل النقل التي وفرتها الجامعة لنقل طلاب الجامعة والطلاب المغتربين للجان الاقتراع؛ بما يعكس حرص الجامعة علي أداء الواجب الوطني، ليستكملوا مسيراتهم الحاشدة أمام لجان الاقتراع خارج الجامعة.

وأثني الدكتور عصام فرحات على المشهد المشرف لحشود الطلاب الراغبين في المشاركة الايجابية في الانتخابات، مؤكدًا على أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس الوعي القومي بين الطلاب ودورهم كسفراء للجامعة في المجتمع، موضحًا بأن مشهد الحشود الطلابية أمام المقار الانتخابية يعد شهادة حب وانتماء من جميع منسوبي الجامعة تجاه وطنهم، ويعكس التزامهم بدورهم الوطني في المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.