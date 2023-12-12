خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية.. المخرج محمد سامي: نزولك الانتخابات احترام لنفسك ولبلدك

توجه المخرج محمد سامي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إحدى اللجان الفرعية بأكتوبر، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحث محمد سامي الجمهور على ضرورة الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ونشر صورته خلال التصوير عبر خاصية ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "نزولك الانتخابات احترام لنفسك ولبلدك".

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.