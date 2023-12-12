الفنان علي الحجار يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

حرص الفنان علي الحجار على المشاركة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوته في لجنة مركز شباب سموحة للمغتربين بالإسكندرية.

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.