محسب: الرهان على الشعب المصري رابح دائما.. ونسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية "تاريخية"

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف لجموع الشعب المصري علي المشاركة بفاعلية في اختيار رئيس مصر القادم، مشيرا إلي أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، ووعيه بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما انعكس علي ارتفاع نسب المشاركة بشكل ملحوظ.

وتوقع "محسب"، أن يتواصل إقبال المصريين علي التصويت حتي غلق اللجان الفرعية اليوم، من أجل تسجيل موقف تاريخي للشعب المصري في دعم ومساندة بلاده، ومن ثم تقديم صورة للعالم إن الشعب المصري قيادة وشعبا صفا واحدا ضد المخططات التي تستهدف النيل من أمن مصر القومي أو المساس بسلامة أراضيها.

وقال عضو مجلس النواب، أن الرهان علي الشعب المصري رابح دائما، ومشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي فاق التوقعات داخليا وخارجيا، فالجميع في حالة اصطفاف وتلاحم من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الانصياع لخطابات أهل الشر الذي يريدون النيل من مصر.

وأضاف محسب، أن الانتخابات الرئاسية في مناخ من النزاهة والشفافية، وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت الهيئة الوطنية للانتخابات التي تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بإخلاص من أجل تذليل مهمة الاقتراع علي الناخبين.