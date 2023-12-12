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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سامح بسيوني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الفنان سامح بسيوني
الفنان سامح بسيوني
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أدلى الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الجيزة.

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

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