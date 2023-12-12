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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المخرج عادل عبده يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

المخرج عادل عبده
المخرج عادل عبده وزوجته
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حرص المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية السابق، اليوم الثلاثاء، على المشاركة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوته، هو والسيدة حرمه، في لجنة مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي، بالنزهة الجديدة.

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

 

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