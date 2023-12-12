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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

عواد حارس الزمالك
عواد حارس الزمالك
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خاض محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، تضمنت التسديد من جميع الزوايا القريبة من المرمى، بالإضافة إلى التعامل المناسب مع العرضيات، وجوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التدريبات، وقام بتحفيزهم لبذل أقصى جهد والظهور بأفضل صورة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد عواد الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى