رئيس مدينة الشهداء: التعامل الفوري تجاه تجمعات مياه الأمطار

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين الشهداء، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتم سحب تجمعات المياه بالشوارع والميادين فور تجمع مياه الأمطار بها لتيسير الحركة المرورية سواء للمواطنين أو السيارات، وفتح جميع بالوعات سحب مياه الأمطار.

ومن جانبه شدد رئيس المدينة على التعامل السريع تجاه تجمعات المياه أمام اللجان الإنتخابية لتلافي أي معوقات تحول دون وصول الناخبين إلى اللجان.

وأكد أبو حطب علي رؤساء الوحدات القروية بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار والنتائج المترتبة عليها بقرى وحداتهم موجها باستمرار توجيه التوعية للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر إزاء أسلاك وأعمدة الكهرباء بعدم الاقتراب منها أو لمسها وحثهم على توعية أطفالهم حافظاً على سلامتهم.

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