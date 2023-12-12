الخميس.. انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة «بريكينج وولز لأفلام الرقص»

تنطلق الخميس بالقاهرة والمنيا فاعليات الدورة الثالثة من مسابقة بريكينج وولز لأفلام الرقص بمشاركة ٢٧ فيلم من ١٤ دولة. يتم إهداء هذه الدورة إلى روح الباليرينا الشهيرة الدكتورة ماجدة صالح عميد المعهد العالي للباليه ومدير دار الأوبرا المصرية الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا في يونيو الماضي.

تشارك في مسابقة هذا العام أفلام من مصر، المغرب، إيطاليا، اسبانيا، فنلندا، المانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، كوستاريكا، تشيلي، بيرو، اليابان، واندونيسيا.

يقول سامي داوود المدير التنفيذي للمسابقة، إن العروض تتنوع بين الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية بمختلف أنواعها وتستضيفها على مدار أسبوع عدة أماكن بالقاهرة والمنيا مشيرًا إلى أنها تأتي امتداد لمهرجان الرقص والفنون الأدائية الذي أسسه الفنان حازم حيدر عام 2017 بهدف خلق حالة من التواصل بين الفنانين الأجانب والمصريين الشباب وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم ورش عمل وعروض مشتركة في أماكن غير تقليدية.

وعن هذه الدورة أكد حازم حيدر أن المسابقة مستمرة في رسالتها سعيًا لتطوير الفنون الأدائية سواء عن طريق العروض الحية أو الأفلام والارتقاء بمجتمع الرقص المعاصر الاحترافي في مصر، وأكد أن المهرجان على مدار ست سنوات استضاف عشرات الفنانين العالميين الذين قاموا بتنظيم الكثير من ورش العمل شهدها مئات المبدعين المصريين المهتمين بالفنون الأدائية.

سوف تقام عروض الأفلام في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بالمعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، والمركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، والمركز الثقافي النمساوي بجاردن سيتي، وسينما زاوية ومركز الجزويت الثقافي وستارت أب هاوس بوسط البلد، بالإضافة إلى مؤسسة مجراية بمحافظة المنيا.