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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الدقهلية: قطع المياه لمدة 12 ساعة بطلخا ونبروه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع مياه الشرب  بعدد من المناطق يوم السبت المقبل لمدة 12 ساعة لوجود أعمال صيانة.
وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بأن المياه سوف يتم قطعها عن مدينة طلخا بالكامل، وجزء من مركز نبروه،اعتبارا من  يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 بداية من الساعة 6:30 مساءًا، وحتى الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 16/12/2023، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه طلخا.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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