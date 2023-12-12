وفاة سيدة خلال توجهها للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بقرية أبو داود مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية على مقربة من مقر اللجنة الانتخابية بالقرية خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة اصابتا بأزمة قلبية مفاجئة، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى تمي الأمديد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من القوة الأمنية المكلفة بتأمين لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بوفاة سيدة بالقرب من مقراللجنة الانتخابية.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، ريس المباحث، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى "فتحية.إ.ا"،65 عاما، ومقيمة قرية أبوداود.واصيبت بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية بداخل مركبة توك توك خلال توجهها للإدلاء بصوتها وعلى مقربة من مقر اللجنةالانتخابية.



جرى نقل جثمان المتوفية الى مستشفى تمي الأمديد المركزي وبتوقيع الكشف الطبي أكد تقرير مفتش الصحة أن حالة الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.



يذكر أن محافظ الدقهلية سجلت حالة وفاة لشخص يدعي "صابر توفيق" 55 عاما، فى أول ايام الانتخابات الرئاسية بقرية بهوت مركز نبروه محافظة الدقهلية عقب قيام ناخب بإدلائه بصوته.