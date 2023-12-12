الانتخابات الرئاسية 2024.. نائب رئيس جامعة المنصورة: مشاركة الشباب رسالة للعالم بالاصطفاف الشعبي

صرح الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، بإن العالم كله يتابع الآن الانتخابات الرئاسية في مصر، وأن المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية واحب وطنى.

وأشار إلى أن الإدلاء بالصوت هو رسالة للداخل وللخارج تفيد بقوة واستقرار هذا الوطن وتدافع المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى فى جو آمن ومنظم فى وسط منطقة مليئة بالصراعات وعدم الاستقرار وهذه رسالة بالاصطفاف الشعبي للشباب والمواطنين حول دولتهم وقيادتها.

وأوضح أن إدلاء القيادات الجامعية بأصواتهم درس عملى لشباب الوطن عن أهمية المشاركة وأن يكون الفرد فاعلا فى مجتمعه وفى وطنه، مضيفا أن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الفاعلة فى العرس الديمقراطي ومشاركة الآلاف لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم تؤكد وعى الشباب بالمشاركة الفعالة والتى تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.

وأوضح أنه تم تجهيز لجنة المغتربين لأول مرة داخل جامعة المنصورة بالقرية الاولمبية وذلك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين من أبناء الجامعة، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب. ووجه رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التى يتولى القضاء الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية.