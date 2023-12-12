بالفيديو.. الشناوي: سعداء بالتواجد في السعودية ومستعدون لكأس العالم للأندية

أعرب اللاعب محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، عن سعادة بعثة النادي الأهلي بالتواجد في المملكة العربية السعودية والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال "الشناوي" في تصريحات لفضائية "SSC" السعودية، إن البطولة تعتبر بطولة كبيرة والأهلي يشارك فيها للمرة الرابعة على التوالي.

وتابع أن لاعبي النادي الأهلي مستعدون لبطولة كأس العالم للأندية في السعودية، موضحًا أن نادي اتحاد جدة السعودي هو فريق كبير وجميع لاعبي الأهلي يعرفون هذا النادي، وأوكلاند سيتي واجهه النادي الأهلي العالم الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.