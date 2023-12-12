تعليق الدراسة والرحلات الجوية إثر عاصفة ثلجية في وسط الصين

ذكرت محطة الأرصاد الجوية بمدينة تشنجتشو الصينية أن مقاطعة خنان بوسط الصين تعرضت لعواصف ثلجية أدت لتعليق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية في مدينة تشنجتشو، حاضرة المقاطعة.

وأوضحت المحطة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه خلال 6 ساعات منذ وقت متأخر أمس الاول الأحد وصل منسوب هطول الثلوج بمحطة تشنجتشو إلى 14.2 ملم، فيما وصل منسوب الثلوج المتراكمة لـ10 سم.

كما تم تعليق المدارس الإعدادية والابتدائية ورياض الأطفال في المدينة، كما أثر الطقس على حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية والحركة الجوية في المقاطعة.

وأضافت أنه تم إلغاء 22 رحلة جوية في مطار تشنجتشو الدولي، وتم إغلاق الأقسام ذات الصلة من 46 طريقًا سريعًا وتم تعليق عمل القطارات، بما في ذلك العديد من القطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن.

وحتى الآن، تم إصدار عدة مئات من الإنذارات لمواجهة الرياح العاتية والثلوج الكثيفة والموجات الباردة والطرق الجليدية بالمقاطعة مع إصدار إنذارات حمراء للتحذير من الثلوج الكثيفة في العديد من الأماكن.