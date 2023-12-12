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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن قلق واشنطن إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في لبنان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال كيربي، في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أقلعت من واشنطن إلى فيلادلفيا بنسلفانيا: "لقد رأينا هذه التقارير. نحن بالتأكيد قلقون بشأنها. سنطرح أسئلة حول هذا لمحاولة معرفة المزيد حول ما يحدث ".

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية أن الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض لها "غرض عسكري مشروع". ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الذخيرة تتوقع الولايات المتحدة  في جميع الحالات استخدامها "لأغراض مشروعة" و"وفقا لقوانين النزاع المسلح".

بالإضافة إلى ذلك، أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد على الإطلاق “أن يمتد هذا الصراع إلى لبنان”، مضيفا: "لا نريد أن نرى جبهة ثانية. لا نريد أن نرى تصعيدا وتوسيعا للقتال. لذلك نحن قلقون أيضا بشأن هذا في سياق ما ينشر حول استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض الأمريكي في لبنان".

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