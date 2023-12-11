الانتخابات الرئاسية 2024.. طلاب مدرسة النيل الدولية يوزعون الورود والبالون علي الناخبين باسيوط

وزع طلاب مدرسة النيل الدولية الورود علي الناخبين بلجنة مدرسة الفاروق بمدينة اسيوط، تأييد وتعبيرا عن دعمهم للمشاركةفي الانتخابات الرئاسية ،رافقهم خلال ذلك عدد من المدرسين والمدرسات ،حاملين الاعلام المصرية والبالون ،والتقطوا الصور مع الناخبين خلال تواجدهم للتصويت باللجان .

ويواصل الناخبون التصويت بمختلف اللجان وسط اقبال كثيف بالقري والمراكزمقارنة بالمدينة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي 457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، كما انه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيها توقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاءهيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهربميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم منفلوط.

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