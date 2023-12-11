الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الدقهلية: المصريون صنعوا ملحمة وطنية

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ان مواطني الدقهلية صنعوا ملحمة وطنية منذ أمس واليوم توافدهم علي اللجان الانتخابية ومشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ الدقهلية، علي اهمية تواصل مشاركات ابناء الدقهلية والنزول الي لجان الانتخابات وذلك لاستكمال المسيرة غدا الثلاثاء حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية كما عهدناها من قبل في جميع الاستحقاقات الدستورية لنقدم رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصري وإصراره على استقرار بلاده وتقدمها،مشيرا ان العالم يتابع عن كثب مدي مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري حفاظا علي مقدرات الوطن ومكتسباته..

وثمن" مختار" الجهود المبذولة من قبل كافة الاجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية علي مدار فترة إجراؤها مشيرا بان وعي المواطن وإدراكه هو اكبر تأمين لهذا العرس الانتخابى الذى يتم فى جميع المحافظات المصرية.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الإثنين حيث اصطف المواطنين فى طوابير أمام اللجان الإنتخابية التي شهدت توافد منذ الصباح، فى ظل سعي بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم الى مقار عملهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما تم تخصيص 7 لجان للوافدين في مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، وحي غرب المنصور لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، ولجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين حي شرق المنصورة، ولجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران ولجنة محطة القطارات بالمنصورة، بمركز ومدينة طلخا لجنة موقف سيارات طلخا الجديد، وفي مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.