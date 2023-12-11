البحيرة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

رصد رمضان المطعني مراسل "القاهرة الإخبارية" من البحيرة، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن محافظة البحيرة بها 855 لجنة فرعية، بكتلة تصويتية 4 ملايين ناخب، وامتدت الطوابير الطويلة من الناخبين منذ الصباح الباكر للحرص على التصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن الاستنفار من المواطنين كان على كافة الفئات، الشباب والشيوخ والمرأة، والملحوظ مشاركة الشباب بكثافة، وقد انعكست الأحداث في غزة على الحدود المصرية على حشد الناخبين، الذين استشعروا ضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر واختيار الرئيس الذي سيتحمل المسؤولية 6 سنوات في ظل هذه الأجواء.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.