الانتخابات الرئاسية 2024.. زحام في اللجان الانتخابية قبل غلق باب التصويت بالدقهلية

استمر توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بأنحاء محافظة الدقهلية فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 .

واصطف المواطنين فى طوابير أمام اللجان الإنتخابية مساء اليوم، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الإثنين حيث اصطف المواطنين فى طوابير أمام اللجان الإنتخابية التي شهدت توافد منذ الصباح، فى ظل سعي بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم الى مقار عملهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما تم تخصيص 7 لجان للوافدين في مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، وحي غرب المنصور لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، ولجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين حي شرق المنصورة، ولجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران ولجنة محطة القطارات بالمنصورة، بمركز ومدينة طلخا لجنة موقف سيارات طلخا الجديد، وفي مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

اقبال كثيف على التصويت فى الدقهلية

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