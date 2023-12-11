الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف لليوم الثاني في مركز البحوث بالدقي

شهدت لجان الاقتراع في المركز القومي للبحوث بمنطقة الدقي اقبالاً كبيرًا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وتعتبر لجنة المركز القومي للبحوث من ضمن قائمة اللجان التي تستقبل الوافدين من جميع أنحاء الجمهورية للإدلاء بأصواتهم من كافة المحافظات.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ 22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ 4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030

