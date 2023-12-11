قنصل عام فلسطين بالإسكندرية يشارك في إحياء يوم للتضامن مع غزة بالمتحف القومي

شارك السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم، في يوم للتضامن مع غزة نظمه متحف الإسكندرية القومي، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ٧٥ لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار حملة "متاحف من أجل الإنسانية" .

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتم افتتاح المعرض الفني وورشة عمل للأطفال، حيث ضموا أعمال فنية قيمة تجسد تضامن الفنانين المصريين والأطفال مع فلسطين.

وألقى السفير بدران كلمته شكر فيها ادارة المتحف على تنظيم الفعالية وحسن الاستقبال وأشاد سعادته بالأعمال الفنية المشاركة، مثنيا على تضامن فنانين واطفال مصر من خلال مشاركتهم بأعمالهم الفنية القيمة.

واشاد بالدور المصري في منع تهجير ابناء شعبنا من قطاع غزة و موقفهم التاريخي ورفض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا على وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية ووحدة الجغرافيا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بوحدتها أراضي الدولة الفلسطينية وفقا للشرعية والقوانين الدولية ، مؤكدا أولوية وقف الحرب وإدخال المعونات الطبية والإنسانية في اللحظة الراهنة.

وفي نهاية الفعالية أهدت ادارة المتحف السفير بدران درع للتضامن مع فلسطين وشهادة تقدير وأهدى السفير بدران إدارة المتحف الوشاح الفلسطيني.