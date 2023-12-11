الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير من السيدات على اللجان ببنها وطوخ

تصدرت السيدات بمدن بنها وطوخ بمحافظة القليوبية المشهد اليوم منذ الصباح الباكر، حيث بدأوا التوافد على اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الفرحة العارمة، حاملين أعلام مصر.

وكانت قد بدأت اللجان والمقرات الانتخابية بمحافظة القليوبية فتح أبوابها صباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين بالانتخابات والتي تنعقد على مدار "ثلاثة أيام".

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتى يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

وشدد "الهجان" على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

إقبال السيدات

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