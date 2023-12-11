الانتخابات 2024... ازدحام بلجان السويس فى اليوم الثاني

شهدت اللجان الانتخابية في السويس، اليوم الإثنين، ازدحامًا من قبل المواطنين للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثانى وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل عناصر الشرطة.

وشهدت اللجان إقبالا من قبل المواطنين من مختلف الأعمار السنية وخصوصا الشباب وكبار السن فى حى السويس ، بينما السيدات تصدر المشهد فى لجان حى فيصل و الجناين والاربعين.

ويذكر أن محافظة السويس بها عدد لجنة عامة، ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية

ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي.

ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي.. كما يضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب.

اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب بالجناين، وعدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس عدد 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء، وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين.

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