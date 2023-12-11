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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الرئاسية 2024.. "الوطنية للانتخابات": لجان السويس فتحت أبوابها في التاسعة صباحا

أحد اللجان الانتخابية
أحد اللجان الانتخابية
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قال المستشار محمد عبدالشافي، رئيس لجنة متابعة محافظة السويس، إن عدد اللجان الفرعية بمحافظة السويس 61 لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة 5.

وأضاف عبدالشافي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، عبر تطبيق "زووم"، وبثته "إكسترا نيوز"، أنّ العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، وتم فتح جميع اللجان في مواعيدها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات