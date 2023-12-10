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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ سوهاج يتفقد لجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم،  سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد  الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مناشدا جميع المواطنين بممارسة حقهم الدستوري، والنزول للمشاركة في العرس الانتخابي .

وشدد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأحداث التي تتم بجميع اللجان الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأكد من انتظام سير العملية الإنتخابية وتذليل أية معوقات.

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