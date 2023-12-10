دنيا عبدالعزيز تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، اليوم الأحد، بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بأحد المدارس في منطقة الدقي بالجيزة.

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، اليوم الأحد، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.