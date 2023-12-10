الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار توافد المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والقطاع الخاص على اللجان الانتخابية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والقطاع الخاص لما شهدته اللجان الانتخابية من توافدهم عليها للإدلاء بأصواتهم وسط مشهد يعبر عن قوة وتماسك أبناء المحافظة وحرصهم الشديد علي التعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم رئيسا للجمهورية.

أكد محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع وذلك للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية والاعلاء من قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة وضمانا لأمن واستقرار البلاد موضحاً أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

واستمر توافد المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية على المشاركة في الانتخابات البرلمانية للتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن بالإضافة الي استمرار توافد العاملين بشركات القطاع الخاص علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرصهم الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.