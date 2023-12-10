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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. نيس ينتصر على ستاد ريمس وينتزع الوصافة

نيس
نيس
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فاز فريق نيس على ضيفه ستاد ريمس، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب " اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب غايتان لابورد فى الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء لصالح نيس، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب جيريمي بوجا فى الدقيقة الـ 82، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق اللاعب يونس عبد الحميد فى الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز اضاف فريق نيس ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 32 نقطة، احتل بها وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد ستاد ريمس عند النقطة الـ 23 فى المركز السادس.

ستاد ريمس نيس مسابقة الدوري الفرنسي