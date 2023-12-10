الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شارك د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق في إطار احتفالي يعكس روح الولاء والانتماء، أبنائه الطلاب خلال مسيرة حاشدة للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، حيث رافقه د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، ود.هلال عفيفي أمين عام الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وانطلقت المسيرة يتقدمها د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات بمشاركة مئات الطلاب من كافة الكليات بالجامعة، من أمام مبنى رئاسة الجامعة والتى جابت الحرم الجامعى.

وأكد د.خالد الدرندلي على أهمية المشاركة الفعّالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الوطني يعد واجبًا وحقًّا دستوريًّا ، ودعا جميع منتسبى الجامعة إلى المشاركة الفعّالة في التصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأنسب، مشددًا على أهمية تأثير الصوت الانتخابي في صنع المستقبل.

وفي ختام الفعالية، أشاد د.الدرندلي بالروح الوطنية التي عكستها المسيرة ودعا جميع أفراد الجامعة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، بهدف استمرار مسيرة الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أنه قد قام رئيس الجامعة بالإدلاء بصوته بلجنته الانتخابية بمدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة بمدينة الزقازيق ، بينما أدلى د.عاطف حسين و د.أحمد عناني بصوتيهما بلجنة مدرسة أحمد وحيد التجريبية للغات ، وفي نفس السياق أدلي د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بصوته بلجنة مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة.