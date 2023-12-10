طلاب من أجل مصر تشارك في أكبر مسيرة طلابية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحت إشراف وحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور علاء غالب رئيس الاسرة فى أكبر مسيرة طلابية حاشدة غير مسبوقة العدد، جابت أرجاء المحافظة لدعم الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله فى تلك اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)، ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعوا به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر فى مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

وأشار النعماني، إلى أن المسيرة الطلابية عبرت عن مدى الوعى الاجتماعي والثقافي والسياسي لدي شباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الإنتخابات والتصويت داخل صناديق الإقتراع، للمشاركة فى صنع القرار فى مناخ من الوضوح والشفافية، موضحاً أن المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية تعد واجباََ وطنياََ الزامياََ ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعياً جميع منسوبي الجامعة إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم، مقدماً خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة فى تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النعماني ان الجامعة نظمت مسيرة ضخمة بمشاركة كافة منسوبيها، حيث كانت هذه المشاركة بكثافة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلي جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية، مؤكداً ان الطلاب من ذوى الإعاقة كانوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى، خاصة وأنهم فئة لها تأثيرها نظراً لعددهم الذي لا يستهان به.

وخلال المسيرة دعا الدكتور حسان النعماني الطلاب مردداً " أنزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري- مصر تناديكم فلبّوا نداء الوطن بأمانة ومسؤولية"، مختتم بشعار "تحيا مصر"

وأكد الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر انا طلاب من أجل مصر دائم من أوائل الطلاب المشاركين فى أى فعالية تخدم مصلحة الوطن والطالب معا وأنها لها دور وطنى ملموس، متقدما بالشكر لهم على حسن التنظيم والمشاركة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.