انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس نادي القضاة: إقبال المواطنين يعكس قدرا كبيرا من الوعي

أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بوصفها أحد أهم الاستحقاقات التي نص عليها الدستور، وإعمالا من جانب جموع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لحقهم الدستوري في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، عقب قيامه بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، إنما يعكس قدرا كبيرا من الوعي والحرص على أداء واجبهم الوطني، لا سيما وأن العملية الانتخابية تُجرى في ظل ضمانات واسعة ومتعددة، أبرزها الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية في كافة مراحلها ومجرياتها عبر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمّن المستشار محمد عبد المحسن الجهد الكبير الذي يبذله قضاة مصر في الإشراف على الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن القضاة يؤدون رسالة بالغة الأهمية يحرصون فيها على تلبية نداء الوطن والاستجابة لمطالب الشعب وتطلعاته، ولافتا إلى أن تمسك المواطنين بالإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، وفي المقدمة منها الانتخابات الرئاسية، يقطع بوجود ثقة شعبية كبيرة في قضاء مصر وقضاتها.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.