الأردن وقطر يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 03:08 م

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بشكل دائم، وحماية المدنيين.

وعقد رئيس الوزراء الأردني في العاصمة القطرية (الدوحة) اليوم الأحد، عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته، نائبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة، تناولت سبل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الخصاونة - خلال لقائه نظيره القطري - عمق العلاقات الأخوية الأردنية - القطرية وتميزها، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والحرص المشترك والدائم إلى ترسيخها في مختلف المجالات.

وطلب رئيس الوزراء الأردني من نظيره القطري، نقل تحيات الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياتهما بموفور الصحة والعافية له، ولدولة قطر مزيدا من الرفعة والمنعة والتقدم والازدهار.

بدوره، طلب آل ثاني من الخصاونة نقل تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللأردن الخير والتقدم والازدهار.

وأكد الخصاونة - خلال اللقاء - المكانة الأخوية المتميزة التي تحظى بها دولة قطر الشقيقة لدى الأردن قيادة وحكومة وشعبا، والحرص الدائم على تعزيز العلاقات وإبقائها في أفضل مستوياتها؛ خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بمواقف دولة قطر الشقيقة ومساعيها المستمرة من أجل الوصول إلى هدن إنسانية وضمان إيصال المساعدات وتبادل الأسرى؛ ما يؤسس لوقف إطلاق النار.

بدوره، أشاد آل ثاني بجهود الأردن وسعيه الدؤوب من أجل إيقاف العدوان على غزة، وفي مجال تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء الأردني أيضا رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستعر على أهلنا في قطاع غزة.

وأكد الخصاونة واشتية أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما التقى الخصاونة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة؛ لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وحماية المدنيين.