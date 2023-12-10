نواب التنسيقية يصوتون في الانتخابات الرئاسية

أدلي عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في الانتخابات الرئاسية بعد من محافظات الجمهورية ، حيث أدلى النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التنسيقية، بصوته في الانتخابات الرئاسية ، بمدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأدلي النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب عن التنسيقة، بمحافظة الشرقية مركز مدينة ههيا بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية ، كما أدلت النائبه منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بصوتها بمدرسه رفاعة الطهطاوي مدينة نصر.

وأدلت النائبة مارسيل سمير امين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب عن التنسيقية، بمحافظة القليوبية مدرسة الشهيد أحمد شعلان الابتدائيه بشبرا الخيمة.

وأدلى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية بصوته في مدرسة بيجام الثانوية بنات محافظة القليوبية.

كما أدلت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن التنسيقية ، بصوتها في مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر محافظة القاهرة.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

