هجوم على رامي صبري بسبب غزة.. والفنان: "الناس بتتفرج على محمد صلاح وبتسهر اشمعنا احنا"

علق الفنان رامى صبرى على الهجوم الذى تعرض له خلال الفترة السابقة من جمهوره، بسبب إقامته حفلات فنية بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلى على غزة.

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وإستنكر صبرى فى فيديو بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، التعليقات التى تهاجمه نتيجة إقامة الحفلات، وأكد أنها إلتزامات وعقود بمبالغ كبيرة، ولا يمكن أن يمنعها أو يؤجلها.

وتابع صبرى "اشمعنى الناس بتتفرج على ماتشات الأهلى والزمالك وعلى محمد صلاح، وليه الناس بتخرج وبتسهر، اشمعنى إحنا لما نعمل حفلات إللى هى شغلنا بنتهاجم".

وإختتم "فلسطين بتضرب من قبل ما نتولد، وكل البلاد إللى فيها حروب علطول فيها ناس بتموت، لما أجل حفله القضية هتتحل، اكيد متعاطف معاهم لكن ده شغلنا".

يذكر أن رامى صبرى قد ظهر بالفيديو البث المباشر من داخل حمام سباحه، وتعرض لهجوم كبير من الجمهور فى التعليقات، مما إضطره إلى غلق التعليقات مره أخرى.