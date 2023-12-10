الانتخابات الرئاسية 2024.. السيسي والوزراء وكبار رجال الدولة أول الناخبين 

شهدت الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 ، توافد عدد من الشخصيات العامة والوزراء على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أول أيام العملية الانتخابية.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنته الانتخابية بمصر الجديدة، كما أدلت السيدة انتصار السيسى، قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنتها بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.

وزير المالية.. عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية:اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم يُسجل حكاية شعب اختار الوطن وعبوره بسلام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأى محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية، موضحًا أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره؛ ليُؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التى تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل.

قال الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية .

وزير التنمية المحلية : المشاركة في الانتخابات واجب وطني

قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مضيفاً ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية .

وأدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر .

الجزار :المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري

دعا الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وأدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

المصيلحي: المشاركة في الانتخابات تثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية

اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية.

وأكد المصيلحي أن المصريين يثبتوا دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.

و أدلى الدكتور علي المصيلحي بصوته الانتخابي بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين – دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة ،

القصير يدعو الفلاحين والمزارعين للمشاركة في اختيار رئيس مصر

دعا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى.

وأدلى السيد القصير ، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

سمير: المشاركة الإيجابية بالانتخابات خطوة مهمة لاستكمال بناء الدولة

أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة ذات الدور السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي فضلاً عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادیة العالمية الحالية.

وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى "صناديق الاقتراع"

حث حسن شحاتة وزير العمل الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع ،إستكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة ،بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ

وأدلى حسن شحاتة وزير العمل بصوته باللجنة الفرعية رقم 9 ،بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة ،بقسم مصر الجديدة.

السفيرة سها جندي: الوعي والروح التي لمسناها لدى المصريين بالخارج خلال أيام التصويت لا تقل أبدًا عن الروح الوطنية لأبنائنا في الداخل

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "لقد أتيت اليوم مبكرة للانتخاب لأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، وأضافت: "لقد صنعوا مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اختيار القيادة السياسية التي من شأنها أن تؤرخ للمستقبل وتبحر بسفينة الوطن رغم الأمواج العاتية التي تُحيط به.

واختتمت السيدة الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على الصورة المشرفة التي سيرسلها المصريين للعالم والصورة الحضارية التى سيظهروا عليها خلال الثلاثة أيام، من حماس ورقي وسعادة بالمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي.

وأدلت السفيرة سها جندي، ، بصوتها باللجنة الانتخابية في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة

حجازى : الانتخابات الرئاسية أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

وأدلى الدكتور رضا حجازى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية

عيسى : الأقبال الشديد يثبت مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إلى أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية، داعياً المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مثمناً على أهمية هذه المشاركة لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية بصورة أكبر مما يثبت مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم.

وقام وزير السياحة والآثار ، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

وزيرة التضامن :المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية

أدلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وزير الشباب والرياضه : المشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وفي ختام تصريحه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأدلى الدكتور أشرف صبحي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بالشروق.

وزير النقل: ادليت بصوتي لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب

قال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته، "إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية معربا عن سعادته بالاقبال الكبير للمصريين والذي رفعو اعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030مضيفا ان هذا المشهد العظيم يثبت ان المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم"وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن

وأشار وزير النقل انه أدلى بصوته لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة مضيفا ادليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعه والذي يعمل دائما من اجل خدمة الشعب المصري العظيم

وأدلى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة سيزا نبراوى الأعداديه بنات بالتجمع الخامس

شيخ الأزهر : المشاركة واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر

أدلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته الانتخابي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024م، اليوم الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، مؤكدا فضيلته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وزير الأوقاف : يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر لم يشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وديني وأن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها واجب وطني لا غنى عنه لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وقال وزير الأوقاف إن هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر لم يشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل.. مشيرا إلى أن هذا ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم.

وأدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل.

الأزهري: أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشون الدينية -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

وأدلى مستشار رئيس الجمهورية للشون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بصوته في لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وزيرة الثقافة تدعو جموع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

وأدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، بصوتها بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .

وزير الطيران : تخصيص لجنتين لتصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، عقب الادلاء بصوته،على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث أن صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستورى.

مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني قد خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم ٣، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث تم تزويدهم بكافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

وأدلى الفريق محمد عباس حلمي بصوته بمقر اللجنة الإنتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وزير التعليم العالي يمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" للإدلاء بأصواتهم

حث د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إدلائه بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم.

ووجه وزير التعليم العالي بمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم الوزارة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة.

"المشاط": الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا

عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.

و أدلت الدكتورة رانيا المشاط، بصوتها بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

الملا: ما نشهده من إقبال أهالينا يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد يوماً مهماً فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار الوزير خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا ، أن ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنيين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية واستمرار مسيرة التطوير والبناء .

وزير الصحة : أشعر بالعزة والفخر بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أنه شعر بالعزة والفخر بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا والأجواء تاريخية، داعيا المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

وأدلى الدكتور خالد عبدالغفار ، بصوته بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمنطقة التجمع الأول.