المقاولون 2008 يفوز على الجونة بسداسية في بطولة الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 في الفوز على نظيره الجونة بسداسية مقابل هدف في إطار فعاليات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

أحرز أهداف المباراة عمر أنور هاتريك ومازن طه ومهند مدحت وزياد أشرف هدف لكل منهم.

يقود الفريق المدير الفني سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامة ، ومخطط أحمال محمود عبد الحليم وعبد الغني حسين إداري الفريق وأسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.