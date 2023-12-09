الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بالسوبر المصري لليد.. "صور"

توج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بلقي السوبر المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 26-24 في مباراة كأس السوبر المصري التي جمعت بين الفريقين في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

سيطر رجال يد الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول وتفوق من البداية ووصل الفارق إلى 4 أهداف ولكن فريق يد الزمالك عاد للمباراة في الدقائق الأخيرة وقلص الفارق إلى هدف واحد لينتهي الشوط بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 12-11.

أقيمت المباراة بين الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

خاض الأهلي مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا للدوري والكأس، بينما لعب الزمالك بصفته الوصيف.

وجاءت قائمة رجال يد الأهلي المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

فيما شملت قائمة يد الزمالك في السوبر المصري: محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – زياد حشاد.