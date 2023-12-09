صلاح يطارد هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 200 هدف مع الفريق في جميع المسابقات، والـ 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس صلاح منذ بداية الموسم الحالي على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع هداف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، حيث وصل الفرعون المصري إلى الهدف رقم 11 ليحتل المركز الثاني بفارق 3 أهداف عن النرويجي الدولي صاحب الـ14 هدفا.

يسعى صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، وتقليص الفارق مع هالاند، من أجل التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

