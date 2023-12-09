ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يطارد هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

صلاح وهالاند
صلاح وهالاند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 200 هدف مع الفريق في جميع المسابقات، والـ 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس صلاح منذ بداية الموسم الحالي على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع هداف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، حيث وصل الفرعون المصري إلى الهدف رقم 11 ليحتل المركز الثاني بفارق 3 أهداف عن النرويجي الدولي صاحب الـ14 هدفا.

يسعى صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، وتقليص الفارق مع هالاند، من أجل التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس هالاند مانشستر سيتى