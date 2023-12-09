الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يدفع بتشكيله الأقوى لمواجهة بورنموث

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بورنموث، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دفع تين هاج بتشكيله الأقوى، بقيادة الثلاثي الهجومي المتألق مؤخرا؛ جارناتشو وأنتوني ومارسيال.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: شو، ماجواير، دالوت، ريجليون

خط الوسط: أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، أنتوني، مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل بورنموث المركز الـ15 برصيد 16 نقاط.