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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود ليفربول لفوز قاتل على كريستال بالاس ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس
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قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز قاتل على كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسيطر ليفربول على مجريات اللقاء، وخلق العديد من الفرص، لكن دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح جون فيليب ماتيتا أهداف المباراة لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، لكن نجح صلاح في تعديل النتيجة للريدز في الدقيقة 76، وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني في الوقت القاتل في الدقيقة 90+2.

وبدأ ليفربول المباراة أمام كريستال بالاس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاى، جرافينيبرج، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

وبهذا الفوز، احتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

 

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