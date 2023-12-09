عمرو يسري يكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "أرواح خفية"

قال الفنان عمرو يسري، إنه انتهي من تصوير دوره في مسلسل "أرواح خفية"، موضحًا أن العمل مكون من 15 حلقة، وهو حاليًا في مرحلة المونتاج والمكساج، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة على إحدي المنصات الرقمية.

وأشار "يسري"، إلي أنه يجسد شخصية أحد أولياء الأمور، الذين يتعرض أبنائهم للإختفاء من المدرسة بطريقة مفاجأة، مضيفًا أنه خلال رحلة بحثه عن أبنائه يشعر بالندم الشديد، لاسيما وأنه كان يعاملهم دائمًا بقسوة وعنف، وذلك بسبب دخوله في صراع ومشاكل مستمرة مع طليقته، لذا يقرر أن يغير نفسه للأحسن ويتعامل مع أبنائه بشكل أفضل عندما يجدهم لكي يعوضهم عن التجربة السيئة التي مروا بها، مؤكدًا أن المشاهد جمعت بينه وبين الفنانة سمية الخشاب وآخرين.

المسلسل تدور أحداثه حول معلمة تدعي "لارا"، التي تجسد دورها سمية الخشاب، والتي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى رحلة تخييم وتتصاعد الأحداث هناك، وخاصًا داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ثم تكتشف أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها.

"أرواح خفية" من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، حسن عيد، نهى رأفت، محمد عبدالجواد، وهو من تأليف سوسن عامر، ومن إنتاج محروس ومينا المصري، وإخراج إبرام نشأت.