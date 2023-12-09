بالصور| الانتخابات الرئاسية.. تجهيزات غير مسبوقة بمقار اللجان في بورسعيد

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، استعداداتها النهائية، اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "البوابة نيوز" مستوى عالي من التجهيزات لاستقبال الناخبين داخل لجنة "رقم 8 وافدين" - الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس - بداية من وضع مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، ومستوى عالي من النظافة، فضلا عن لجنة مكيفة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة الخدمات للتيسير على المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 533 ألف و233 ناهب، موزعين على 67 مقر انتخابي، به 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين.

مقر اللجنة الانتخابية في بورسعيد

مستوى عالي من التجهيزات

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مكان إبداء رأي الناخب

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