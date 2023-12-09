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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور| الانتخابات الرئاسية.. تجهيزات غير مسبوقة بمقار اللجان في بورسعيد

تجهيزات غير مسبوقة
تجهيزات غير مسبوقة بمقار اللجان في بورسعيد
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أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، استعداداتها النهائية، اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "البوابة نيوز" مستوى عالي من التجهيزات لاستقبال الناخبين داخل لجنة "رقم 8 وافدين" - الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس - بداية من وضع مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، ومستوى عالي من النظافة، فضلا عن لجنة مكيفة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة الخدمات للتيسير على المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 533 ألف و233 ناهب، موزعين على 67 مقر انتخابي، به 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين. 

مقر اللجنة الانتخابية في بورسعيد
مقر اللجنة الانتخابية في بورسعيد
مستوى عالي من التجهيزات
مستوى عالي من التجهيزات
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مكان إبداء رأي الناخب
مكان إبداء رأي الناخب
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المظلات
المظلات
بورسعيد الانتخابات الرئاسية انتخابات محافظة بورسعيد مقار اللجان