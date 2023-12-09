الانتخابات الرئاسية.. مشايخ شمال سيناء: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مشواره

تنطلق الانتخابات الرئاسية، غدا الأحد، وتُجرى على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد والإثنين والثلاثاء، وتعمل اللجان الانتخابية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويستعد أهالي محافظة شمال للانتخابات الرئاسية وفي ذلك يقول الشيخ محمد سالم الهرش، أحد مشايخ قبيلة البياضية بمركز بئر العبد، أننا ندعم ونؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو قائد المرحلة، وقائد الحلم الذي اقترب أن يتحقق على يده، فهو الذي تحمل الصعاب وواجه الأهوال من أجل مصر وحمايتها من المخططات الخارجية، ومن الاعتداء عليها من الدول المغتصبه، وهو من حمل على عاتقه هم المصريين وأزاح الغمة، واستطاع أن يعيد لمصر هيبتها وكرامتها بين الشعوب.

وتابع "الهرش" في تصريحات لـ"البوابة" نيوز، الرئيس السيسي هو من أعاد مصر على الخريطة بعد أن كادت تذهب مهب الريح على أيدي أجندات خاصة ومخططات دولية من أعداء مصر وأعداء الشرق الأوسط وأعداء الوطن العربي، فهو فخر لكل المصريين وفخر لأبناء سيناء، نقدر جهوده من أجل التنمية والبناء والتطوير، وكون سيناء على طاولة التنمية وإحدي اهتماماته يجعل جميع أبناء سيناء خلفه، وخلف قواتنا المسلحة وشرطتنا.

وفي ذلك السياق يقول الشيخ عبدالحميد الأخرسي، "نؤكد أننا مشايخ وعواقل ورموز وشباب وعظيمات سيناء بأننا داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشواره التنموي والأمني، فنحن أبناء سيناء أكثر من عانى من الحروب سواء من العدو الصهيوني أم من الإرهاب الغاشم، فنقف خلف الرئيس حتى النصر على قوى الشر في الداخل والخارج.

وأضاف "الأخرسي"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه دائما أبناء شمال سيناء يقفون خلف رجالنا من القوات المسلحة، فذكرتهم الصحف الصهيونية قبل ذلك بأنهم كانوا اقمارًا صناعية وبوصلة بشرية لقواتهم المسلحة، وهذا شرف أن يذكر الأعداء ذلك.

جدير بالذكر أنه يخوض الانتخابات، أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.